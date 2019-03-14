Sanatçı Selahattin Alpay, "Abdestim Bozulur" diyerek Hatice'nin Videosunu İzlemedi

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Selahattin Alpay, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Selahattin Alpay, sunucuların telefonlarından açtığı Hatice'nin kalçasını gösterdiği videoyu "Abdestim bozulur" diyerek izlemek istemedi.

"HATİCE'YE BAKMAYAYIM ABDESTİM BOZULUR"

Sunucuların şarkıcı Hatice'nin podyumda kalçasını açtığı anların videosu izlettirmek izleyince Alpay'ın tepkisi herkesi güldürdü. Videoyu "Ben bakmayayım abdestim bozulur" diyerek izlemek istemeyen Selahattin Alpay, düşüncelerini şöyle anlattı: "Yaptığınız işe sonsuz saygı duyuyorum. Bunlar danışıklı dönüşüklü şeylerdir kimseyi suçlamıyorum. Gazeteci arkadaşlara önceden haber vererek yerlerini söylüyorlar. Gazeteciler gelince de 'İnsanın özel hayatı lütfen karışmayın saygılı olun' diyorlar. Bu böyle defileyse ben de Obama'yım. Saygı duyarım ama izlemem."

"BÖYLE İŞ TEKLİFLERİ ALIR"

Hatice'nin bu hareetiyle prim yaptığını söyleyen Selahattin Alpay, Hatice'den daha güzel şarkı söyleyen insanların olduğuna dikkat çekti. Sunucuların sizce Hatice bu hareketinden sonra iş teklifi alır mı sorusuna ise, "Böyle iş teklifleri alınır ama en fazla 3-4 sene sürer. Orası er meydanıdır çıktığında bakarlar ki ses yoktur yoluna bakarlar." dedi.