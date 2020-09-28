Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun

Söz yazarı ve besteci Şehrazat, 99.5 milyon liraya uçak alan Acun Ilıcalı'ya telif haklarını ödemediği için "Terbiyesiz, haram zıkkım olsun" diyerek ateş püskürdü.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne aktarmasız gitmek için özel jetini satıp 99.5 milyon TL'ye uçak aldı. Şehrazat ise telif haklarını ödemediğini iddia ettiği Ilıcalı'ya bu haber üzerinden zehir zemberek sözler söyledi.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Acun Ilıcalı'nın uçak aldığını öğrenen söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun'u emek hırsızlığıyla suçlayıp "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.

"HAK YEME, KURSAĞINA YAPIŞIR"

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Şehrazat, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok dimi. Sana kazandırdığımız para yedi ceddine yeter. Hakkımızı öde. Ayıptır, günahtır" ifadelerini kullandı.

Şehrazat

"SANATÇILARIN TELİFLERİNİ ÖDEMİYOR"

Programcı Hakan Eren de "Acun uçak almayı biliyor ama sanatçıların teliflerini ödemesini bilmiyor. Yıllardır süren mahkemeleri var ödenmeyen teliflerle ilgili. Uçağın bir teker parası oysa ödeyeceği telifler. Ne kadar acı ve üzücü bir durum" diyerek Şehrazat'a destek verdi.