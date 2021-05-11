Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu
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Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Genç, çocuk birçok vatandaşın hayatını kaybettiği saldırılarla ilgili paylaşım yapan Sabahat Akkiraz, Madımak olayını hatırlattı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor.

"YOBAZLIK BUDUR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yapan sanatçı Sabahat Akkiraz, Madımak olaylarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Madımak'ta canlarımız yakılırken çığlık atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler ve susarak onaylayanlar ile Mescid-i Aksa'da çıkan yangına dans ederek sevinen yahudiler... İşte yobazlık budur. Hangi dinden olduğun önemli değil. İnsan mısın? İnsan değil misin? Bütün mesele bu..."

Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu
Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
Tek yürek olan ünlü isimler, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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