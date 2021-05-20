Sanatçı Oğuz Yılmaz öldü mü? Ankaralı Oğuz Yılmaz neden öldü, ne zaman öldü?
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Sanatçı Oğuz Yılmaz öldü mü? Ankaralı Oğuz Yılmaz neden öldü, ne zaman öldü?

Sanatçı Oğuz Yılmaz öldü mü? Ankaralı Oğuz Yılmaz neden öldü, ne zaman öldü?
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Sanatçı Oğuz Yılmaz öldü mü? gündemin merak edilen soruları arasında yer aldı. Ankaralı Oğuz Yılmaz olarak bilinen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz 53 yaşında yaşama veda etti. Oğuz Yılmaz kızı ile düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz Bas Bas Paraları Leyla'ya adlı şarkı ile tanınmıştı. Peki, Ankaralı Oğuz Yılmaz neden öldü, ne zaman öldü? Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? İşte Oğuz Yılmaz'ın hayatı

Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. Bas Bas Paraları Leyla'ya' adlı şarkıyla müzik kariyerinde çıkış yakalayan Oğuz Yılmaz 2004 yılında kendi müzik şirketi 'Yılmazlar Plak'ı kurmuştu. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza atan Yılmaz müzik yarışmasına katılarak şarkıcılığa adım atmıştı. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir ve neden vefat etti? İşte, şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı hakkında merak edilen bilgiler.

OĞUZ YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Ankaralı Oğuz Yılmaz olarak bilinen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ankara oyun havalarıyla bilen ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz 53 yaşında yaşamını yitirdi.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz (d. 25 Ekim 1968, Ankara), Türk şarkıcı-şarkı yazarı.

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı. 1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

ŞARKILARI

  • Gel Yanıma Gel
  • Kibar Kız
  • Ayaş Yolları
  • Dursun
  • Tik Tak
  • Kaynana
  • Tak Zilleri
  • Hanımefendi Mi Oldun?
  • Arabistan Kızları
  • Akşamcı
  • Baldız
  • Alemci
  • Çık Ortaya Gel
  • Tırı Vırı
  • Sakın
  • Gıdı Gıdı Hatçam
  • Otuz Beşlik Rakı
  • Çok Yalvardım Sana
  • Unutma Dostum
  • Dilber
  • Çekirge
  • Yersen
  • Usta (Bas bas paraları Leyla'ya)

Bas Bas Paraları Leyla'ya şarkı sözleri

Cebinde akrep var eli gitmiyor

Leyla döktürüyor dönüp bakmıyor

Kadehleri birbirine çakmıyor usta

Bas bas paraları leylaya

Bi daha mı gelicez dünyaya

Hayatını yaşa şükret mevlaya

Hiç götüren varmı öbür dünyaya

Haydi kollarını kaldır havaya usta

Bas bas paraları leylaya

Bi daha mı gelicez dünyaya

Farkında değilsin zaman geçiyor

Biraz eğlen fırsat elden kaçıyor

Kim ne yapsa aynı yere göçüyor usta

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