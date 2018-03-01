'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun 3'üncü Heyetinden Askerlere Destek (2)

KİLİS'İ ZİYARET ETTİLER

'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek için kurulan 'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'nun 3'üncü kafilesinde yer alan sporcu, müzisyen, tiyatrocu ve sinema oyuncuları, Kilis'e geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile Hakan Ünsal, Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Bülent Korkmaz, Tolunay Kafkas, Orhan Hakalmaz, Halil Söyletmez ve Mehmet Çevik'in de aralarında bulunduğu sporcu ve sanatçılar, teröristlerin roketli saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camii'ni ziyaret etti.

'HERKESİN KALBİ BURADA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, herkesin kalbinin Mehmetçik ile birlikte olduğunu belirterek, "Buradaki vatandaşlarımızın moralini yükseltmek, buradaki halkımızın yanında olabilmek için tüm arkadaşlarımızla beraber herkesin kalbi burada. O nedenle 'Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformu'muzun bundan sonraki süreçte de bir dizi ziyaretleri olacak. Biz Mehmetçik'imize destek olmak, halkımızın yanında olduğumuzu göstermek, halkımızın bu sıkıntılı geçen süreçte yanında olduğunu, kalbimizin onlarla attığını, onlarla beraber bir şekilde bu memlekete sahip çıkılması gerektiğinin bilincinde olan insanlarız" diye konuştu.

Heyet, camiden ayrıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyareti etti ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden heyet, askerlerle sohbet edip, yemek yedi.

Taylan YILDIRIM- Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ- Güven USTA/KİLİS,