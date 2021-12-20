Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı - Haberler
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Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, Mersin'de hayatını kaybeden 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Dün yaşamını yitiren Altınmeşe'nin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Altınmeşe'nin cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze nakil aracına konulan Altınmeşe'nin naaşı, Adana Havalimanı'na gönderildi.

Hava yoluyla İstanbul'a uğurlanacak Altınmeşe'nin cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazına müteakip Göktürk Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki oğlu Ali Murat Altınmeşe, dün Mersin'de hayatını kaybetmişti.

Bazı dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Altınmeşe'nin cenazesi, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

Sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlunun cenazesi İstanbul'a uğurlandı

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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