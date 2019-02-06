Sanatçı Halil Karaduman, Şarkılarıyla Anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ustalara Saygı Halil Karaduman Anma Programı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, sanatçı Halil Karaduman'ın bestelediği şarkıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü ve Ses Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'yla sanatçının oğulları Enes, Emre ve Eren Karaduman seslendirdi.

Türk sanat müziğinin eşsiz parçalarının seslendirildiği konserde, Gaziantep'te büyüyen kanun virtüözü Halil Karaduman'ın bestelediği birçok eser icra edildi. Karaduman'ın uluslararası başarısı, yaşadıkları ve anılarından bahsedilerek, sanatçının çok yönlü kişiliği anlatıldı.

Konserin ardından Aylin Şengün Taşçı'ya Halil Karaduman'ın oğulları Enes, Emre ve Eren Karaduman'a günün anısına çiçek verildi.

Konseri Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ile çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA