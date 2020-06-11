Sanatçı Göksel'den Karaca'ya ziyaret
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Sanatçı Göksel'den Karaca'ya ziyaret

Sanatçı Göksel, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Sanatçı Göksel'den Karaca'ya ziyaret
11.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:14

Sanatçı Göksel, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Besteci ve yorumcu olarak kariyer yolculuğunda 'Körebe' albümüyle müzikal anlamda farklı bir noktaya ulaşan, albümün yayınlanmasıyla beraber çıkış şarkısı 'Depresyondayım', hit haline gelirken 'Körebe', Türk pop müzik tarihinin en kült albümleri arasında yerini alan sanatçı Göksel, Alim Karaca'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette sanatçı Göksel'i makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaca, iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyledi. Göksel ise, Karaca'ya misafirperveliği için teşekkür etti. Ziyaret sonrası Karaca ve Göksel hatıra fotoğrafı çekindi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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