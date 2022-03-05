Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

AA, Ali Ballı - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Bodrum'da toprağa verildi

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan ve dün 67 yaşında vefat eden sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

"Akrep Nalan" ismiyle tanınan ve dün 67 yaşında vefat eden sanatçı Füsun Nalan Açın'ın cenazesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Açın'ın yakınları başta olmak üzere bazı sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreni öncesi bazı sanatçı arkadaşları tabutunun başında Açın'la ilgili anılarını paylaştı. Açın'ın cenazesi buradaki töreninin ve duaların ardından karanfillerle Torba Mezarlığı'na uğurlandı. Sanatçının uğurlandığı sırada belediye hoparlörlerinden "Halikarnas" şarkısı çalındı. Açın, daha sonra Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılanlar duygusal anlar yaşadı.

Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinde dün sabah yaşamını yitiren sanatçının solunum yetmezliği rahatsızlığı olduğu ifade edilmişti.

AA / Ali Ballı - Kültür Sanat

Akrep Nalan, Bodrum, Cenaze, Muğla, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title