Sanatçı Ferhat Tunç İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

Sanatçı Ferhat Tunç ifadesinin ardından serbest bırakıldı

İSTANBUL - Atatürk Havaalanı'nda gözaltına alınan Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınan sanatçı Ferhat Tunç, Bakırköy Adliyesi'nden SEGBİS bağlatısı ile Diyarbakır Adliyesi'ne bağlanarak ifade verdi. Tunç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir dönem HDP milletvekili adayı da olan Ferhat Tunç ifadesinin ardından Bakırköy Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Ferhat Tunç, açıklamasında hakkında çıkarılmış iki yakalama kararı olduğunu ve ailesini ziyaret etmek için gittiği Almanya'dan dönüşünde gözaltına alındığını söyledi ve ekledi:"Bundan iki hafta önce ailemi ziyaret etmek için Almanya'ya gitmiştim. Almanya'ya giderken bir sorun yaşamamıştık. Ancak dün akşam dönüşünde 'hakkınızda yakalama kararı var dolayısıyla sizi tutuyoruz' dediler. Açıkçası hakkımda bir çok açılmış dava var, soruşturmalar var. Hatta davalardan bir tanesi 2 yıla yakın aldığım hapis cezası .Şu an istinaf mahkemesinde, ben o kararı bekliyordum. Tam o kararı beklerken bu hafta içerisinde böyle bir yakalama kararını biraz sürpriz buldum. Niye diye sorarsanız acaba ya tamam yurtdışına gitti ama artık gelmesin noktasında bir tavır mı bir tutum mu diye. Ben yurt dışında yaşamak istemiyorum. Bedeli ne olursa olsun" dedi.

"Cezaevinde bile olsam bu ülkede yaşayacağım"

Türkiye'de sanat yaptığını söyleyen şarkıcı Ferhat Tunç, şunları da ekledi: "Bu ülkede barış için, kardeşlik için şarkılarımızı söyledik. Cezaevinde bile olsak bu ülkede yaşayacağız. Dolayısıyla sürgünde yaşamak istemiyorum. Bu ülkeyi seviyorum. Bu ülkede her şeye rağmen bütün insanları seviyorum. Şimdi bu duruma sevinsem mi üzülsem mi karar veremedim. Evet serbestim ama yarın serbest miyim değil miyim bunu bilemem. Bu ülkede yaşamaya devam edeceğim. Dışarıya çıkmayacağım. Sürgünü kabul etmiyorum. Cezaevinde yıllarımı da geçirsem bu ülkede olacak her şey" dedi.

Kaynak: İHA