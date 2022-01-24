Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek - Haberler
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Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek

Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Yeşilçam'a gönül veren, 180'in üzerinde filmde başrol oynayan sanatçı Fatma Girik Bodrum'da toprağa verilecek.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Yeşilçam'a gönül veren, 180'in üzerinde filmde başrol oynayan sanatçı Fatma Girik Bodrum'da toprağa verilecek.

Sanatçı için yarın 10.00'da Şişli Belediyesinde, 11.00'de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek iki törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Bodrum'a götürülerek, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek

Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek

Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Fatma Girik, Yeşilçam, Bodrum, Güncel, Haber

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