Sanatçı Fatma Girik için yarın tören düzenlenecek

BODRUM, MUĞLA (AA) - Yeşilçam'a gönül veren, 180'in üzerinde filmde başrol oynayan sanatçı Fatma Girik Bodrum'da toprağa verilecek.

Sanatçı için yarın 10.00'da Şişli Belediyesinde, 11.00'de ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek iki törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

Fatma Girik'in cenazesi daha sonra Bodrum'a götürülerek, Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.