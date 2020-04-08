Sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşalım
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Yapı Kredi Bankası, Masumiyet Müzesi, Edebiyat, Güncel

Sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşalım

Koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya davet ediyor.

08.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:21
Sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşalım

Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanından şarkılar... Ahmet Ümit'ten kitap önerileri... Lütfi Özgünaydın'ın yazar Füruzan'la yaptığı edebiyat sohbeti... Halil Altındere ve Kubilay QB Tunçer'den sanat ve sihir...

Sergi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, şu ana kadar Sagalassos, Hoşgeldin Gazi, Turhan Selçuk Retrospektifi, Tombak, Orhan Pamuk 'Balkon' ve İlhan Berk 100 Yaşındagibi ses getiren sergilerinin üç boyutlu sanal turlarını Instagram hesabından sanatseverlere açtı.

Bu hafta ise Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın YouTube kanalında Burdur Müzesi eski Müdürü Arkeolog Hacı Ali Ekinci, Sagalassos antik kentinin bölgeye katkılarını anlatıyor. Yine aynı platformda Sagalassos kazı ekibinin röportajları ve antik kentin nefes kesici drone görüntüleri de yer alıyor.

Etkinlik

Bu hafta Halil Altındere'nin 2019 yılında Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda açılan Abrakadabra sergisi etkinliğinin paylaşıldığı YouTube kanalında sanatçı Halil Altındere ile sihirbaz Kubilay QB Tunçer, sanat ve sihir konuşuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın YouTube kanalında yer alan bir diğer etkinlik ise Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri. Fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın, bu etkinlikte objektifini yazar Füruzan'a çeviriyor.

Konser

YouTube kanalında her Cumartesi Edebiyat ve Klasik Türk Müziği'nibuluşturan konserler yayınlayan Yapı Kredi Kültür Sanat'ın bu haftaki programında Orhan Pamuk'un ünlü romanı Masumiyet Müzesi var. Büyük ses getiren Harf'ten ve Nota'dan konser dizisinin Orhan Pamuk'un katılımıyla yapılan bu bölümünde Masumiyet Müzesi romanının bazen arka planda, bazen de neredeyse roman kişisi olarak yer alan şarkılarına kulak veriyoruz.

Yayınlar

Yapı Kredi Yayınları, 'Kitap Hayattır' sloganıyla Twitter, Facebook, Instagram hesaplarında ve YouTube kanalında kitaplarından sayfalar paylaşıyor ve yazarlarının kitap önerilerini okurlarıyla buluşturuyor. YapıKredi Yayınları ekibinin şu sıra okudukları kitaplardan bölümler seslendirdiği videolara ise bu hafta Ahmet Ümit ve Doğan Yarıcı'nın okuyucularının karşısına çıktığı videolar eşlik ediyor.

Kaynak: Bültenler

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