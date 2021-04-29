Sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor

Sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin bu yıl yedinci kez hayata geçirdiği yaratıcı öğrenci festivali Project'07 başlıyor.

"Bir Varmış Bir Yokmuş: Ev" temalı festival bu yıl pandemi nedeniyle sanatseverlerle online platformlarda buluşuyor. Project'07 festivalinin ilk ayağında Eda Çekil, Eda Gecikmez, Pelin Buzluk, Rezzan Gümgüm, Ekin Bernay, Mk Yurttaş gibi tanınmış sanatçılarla 11'inci ve 12'nci sınıfta öğrenim gören lise öğrencileri bir araya gelecek. Festivalin 31 Mayıs itibariyle başlayacak ikinci ayağındaysa sanat atölyelerinin çıktıları sergilenecek. Mor Çatı, Beliz Güçbilmez, Neriman Polat, Serhan Ada, Beral Madra ile düzenlenen söyleşiler ve Mehmet Altuğ Ersoy yürütücülüğündeki film okuma atölyesi sanatseverlere sunulacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin iş birliğiyle hayata geçirilen sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor. Bu yıl yedincisi online olarak düzenlenecek festivalin teması ise "Bir Varmış Bir Yokmuş: Ev" olarak belirlendi. Festival boyunca sanatseverlerle buluşturulacak tüm projelerde "ev" içerisinde barınma ve korunma yerini, dünyayı, zamanı, duyguları ve bedeni içinde barındıran çok katmanlı bir gerçeklik olarak ele alınacak.

Yaratıcı öğrenci festivali iki bölümden oluşacak

Project'07 bu yıl 1 Mayıs tarihinde 11'inci ve 12'nci sınıf lise öğrencilerine açık olacak online atölye çalışmalarıyla başlayacak. Festivalin ikinci ayağındaysa atölye çalışmalarının çıktılarının sergileneceği online bir sergi ile Mor Çatı, Beliz Güçbilmez, Neriman Polat, Serhan Ada, Beral Madra ile yapılacak söyleşiler ve Mehmet Altuğ Ersoy yürütücülüğünde düzenlenecek film okuma atölyesi yer alacak. 1 Mayıs'ta başlayacak atölyeler kolajdan, deneysel çizime, fotoğraftan performansa kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek. Bu atölyeler farklı disiplinlerden yurt içinde ve yurt dışında tanınan sanatçılar tarafından yürütülecek. Türkiye'nin dört bir yanından atölyelere katılacak lise öğrencileri, online ortamda sanatçılarla birlikte üretmenin ve kendilerini ifade etmenin keyfine varacak.

Sanatçılar lise öğrencileriyle online atölyelerde buluşacak

1-2 Mayıs ve 8-9 Mayıs'ta Kırkayak Kültür ile işbirliği içinde Aile Fotoğrafları ve Ev Hikâyeleri adlı atölye düzenlenecek. Eda Çekil tarafından yürütülecek atölyede buralı ve göçmen liseliler bir araya gelip evlerindeki aile albümlerini ve evi/memleketi çağrıştıran objeleri birbirlerine anlatacaklar. 15-16 Mayıs'ta Eda Gecikmez tarafından Fantastik Kolaj Atölyesi yürütülecek. Öğrenciler evde kolayca bulabilecekleri malzemeler ile bedenlerini evleri olarak hayal edecek ve kolaj yapacaklar. 18-25 Mayıs'ta düzenlenecek Öykülerde Ev'de ev temalı altı öykü Pelin Buzluk tarafından liselilerle birlikte değerlendirilecek. Rezzan Gümgüm'ün yürüteceği 22-26 Mayıs tarihlerindeki Çaydanlık Deneysel Çizim Atölyesi'nde yaratıcı çizim olanakları basit ev araç gereçleri kullanılarak deneyimlenecek.Performistanbul'dan 20 Mayıs'ta Ekin Bernay, 27 Mayıs'ta M K Yurttaş yürütücülüğünde liselilerle birlikte beden ve ev temalı performanslar sergilenecek.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sanat, tasarım ve iletişim festivali Project'07 başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 09:56:30. #1.14#

title