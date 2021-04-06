Sanat hayatına geri döndü
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Sanat hayatına geri döndü

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sanat hayatına geri döndü

Genç iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenip, ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, geçtiğimiz kasım ayında anne olmuştu.

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Genç iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenip, ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş, geçtiğimiz kasım ayında anne olmuştu. Hamileliği nedeniyle oyunculuğa ara veren Ateş, uzun süre sanattan ayrı kalamamış. Jada Art Design adı altında bir süredir resim yapan güzel oyuncu, bir süredir eline fırçayı almıyordu. Ancak kızı Talia'nın biraz büyümesiyle yeniden atölyeye girmeye karar vermiş.

Bir paylaşım yaparak bu müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan Ceyda Ateş Toplusoy, "Çok ara verdim biliyorum ama yakında yeni tablolarım sizlerle olacak" dedi. Daha sık resim yapacağını da söyleyen ünlü oyuncu, daha çok çeşit üzerinde de çalıştığını söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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