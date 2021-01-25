Sanal gerçeklik halkla ilişkiler eğitimine de girdi

İstanbul Aydın Üniversitesi, 'Dört Model Müzesi' adlı proje kapsamında sanal gerçeklikle halkla ilişkiler eğitimini bir araya getirdiğini duyurdu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sanal Gerçeklik Laboratuvarında hayata geçirilen 'Dört Model Müzesi' adlı proje kapsamında eğitimde teknolojinin kullanımını destekleyecek bir çalışma gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi İhsan Emre Erol'un senaryosunu yazdığı, modellemelerini gerçekleştirdiği ve Türkiye'de bir ilk olan 'Dört Model Müzesi' isimli sanal gerçeklik uygulaması Steam platformundan çıktı. Yeni Medya öğrencilerinin de görev aldığı Gamework ekibiyle birlikte bu uygulama özellikle halkla ilişkiler alanındaki başlıca kuramsal bilgileri sanal gerçeklik teknolojisiyle kullanıcıya aktarıyor. Çalışma, pandemi döneminde özellikle uzaktan eğitimi destekleyen ve kuramsal bilgilerin uygulamalı bir ortamda anlatımına odaklanan bir özelliğe sahip.

HALKLA İLİŞKİLER KURAMLARI SANAL GERÇEKLİKTE

Halkla ilişkiler eğitimi bünyesinde yer alan başlıca dört kuramsal konunun sanal gerçeklik teknolojisi ile anlatımına odaklanan Dört Model Müzesi; sanal gerçeklik başlığı ve kontrolcüleri ile kullanıcıyı tarihsel bir yolculuğa çıkararak kültürel bir müze ziyaretini sağlamanıza olanak tanıyor. Kuramsal bir konunun anlatımında görsel ve işitsel öğelerin kullanımı konunun daha anlaşılır ve etkileşimli öğrenimini kolaylaştırıyor.

Dört Model Müzesi ile; halkla ilişkiler bünyesinde yer alan dört model isimli konuların anlatımı, bir müze içerisinde tarihsel karakterler tarafından anlatılarak; görsel ve işitsel olarak ayrıca destekleniyor. Bunun yanı sıra dört model isimli konularda yer edinmiş tarihi an ve olayların canlandırmaları sanal gerçeklik aracılığı ile kullanıcıya tecrübe ettirilerek eğitsel anlamda çarpıcı sonuçlar alınabilmesine olanak sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı