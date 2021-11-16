Sana Söz yeni bölüm ne zaman? Sana Söz 3. bölüm bugün var mı? Sana Söz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Sana Söz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Sana Söz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Sana Söz yeni bölüm ne zaman, Sana Söz bölüm bugün mü, Sana Söz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

SANA SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora Demircioğlu tarafından otel terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten'in yaşam mücadelesi devam etmektedir. Bora'nın avukatlığını kocası Erdem Karaca'nın almasıyla kendini ihanete uğramış gibi hisseden Elif, biraz soluklanmak için çıktığı sabah koşusunda bir ceset bulur. Elif'in ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amiri Ömer Duran ve ekibi gelir.

İş insanı ve Bora'nın babası olan Rıza Demircioğlu, Elif'in Ayşe Erten vakasını programında işlemesi için kanala baskı yapar. Ancak Elif bunu reddederek kendisinin bulup ihbar ettiği cinayet vakasını programına taşır. Maktul Adem Çelik'in ailesinin programa konu olmasıyla beraber Ömer ve Elif'in yolları yine aynı hedef üzerinde kesişir; Adem Çelik'i kim, neden öldürdü? Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Elif ve Ömer cephesinde tüm bunlar olurken Duru, hiç planlamadığı şekilde Bora'nın tehlikeli dünyasına bir adım atar...

SANA SÖZ KONUSU NE?

Star'ın yeni dizisi 'Sana Söz' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz'ün merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi seyirci ile buluşacak.

İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz'ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz'ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme alıyor.

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