Sana Söz neden final yapıyor? Sana Söz ne zaman bitiyor, neden bitti? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sana Söz final kararı ile gündeme geldi. Sana Söz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın birlikte kaleme aldıkları, başrollerini Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak ve Ayçin İnci'nin paylaştığı Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisidir. Sana Söz final mi yapıyor, neden bitiyor? Sana Söz neden final? Resmi açıklama geldi mi? Dizi devam edecek mi?

SANA SÖZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Dizinin neden final yaptığı hakkında resmi bir açıklama yer almıyor. Dizinin 7. bölümü ile final yapması kararlaştırılmıştı. Sana Söz dizisi bugün 14 Aralık Salı 2021 tarihinde 7. bölümü ile final yaptı. Twitter resmi hesaptan yapılan son paylaşım şöyle:

"Final bölümü için etiketimiz #aileiyileştirir

#SanaSöz final bölümüyle bu akşam 20.00'de @startv'de @o3medya"

Buna göre dizi bugün final bölümü ile ekranlara gelecek.

SANA SÖZ KONUSU NE?

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.

Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya - Ömer Duran (1-7)

Nehir Erdoğan - Elif Karaca (1-7)

Serkan Altunorak - Erdem Karaca (1-7)

Ayçin İnci - Aysel Duran (1-7)

Hivda Zizan Alp - Nazlı (1-7)

Emin Olcay - Azmi Duran (1-7)

Ferhat Baynal - Zeki (1-7)

Ali Önsöz - Bora Demircioğlu (1-7)

Yaşar Aydınoğlu - Rıza Demircioğlu (1-6)

Aslıhan Kapanşahin - Duru Karaca (1-7)

Atakan Hoşgören - Umut Karaca (1-7)

Selin Genç - Bahar (1-7)

Selda Güldükoğlu - Feray (1-7)

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