Sana Söz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in yaptığı, senaryosunu Ali Erkan Ersezer ile Sertaç Sayın'ın birlikte kaleme aldıkları, başrollerini Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak ve Ayçin İnci'nin paylaştığı Türk yapımı dram ve polisiye türündeki televizyon dizisidir. Peki, Sana Söz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sana Söz konusu ne, oyuncuları kimler? Sana Söz Salı günleri mi yayınlanıyor?

SANA SÖZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sana Söz her Salı günü akşam saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

SANA SÖZ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizi bugün yayınlanacak olan yeni bölümüyle final yapacak.

SANA SÖZ KONUSU NE?

Bir düzen var yıllardır süre gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir düzen... Bu düzende roller biçilmiştir hepimize... Birileri öldürülür, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu düzenin parçası olmayı seçer, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki baş kaldırır.

Savaşmayı, mücadele etmeyi seçer. Yitip giden bu hayatlar için yüreğini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun eğmez! Adalet için baş kaldıranların, boyun eğmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le Ömer'in hikayesi... İki yaralı aşığın kaderi, birlik olup mücadele etmektir. Onlara bu hayatta biçilmiş rol; savaşmaktır.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya - Ömer Duran (1-7)

Nehir Erdoğan - Elif Karaca (1-7)

Serkan Altunorak - Erdem Karaca (1-7)

Ayçin İnci - Aysel Duran (1-7)

Hivda Zizan Alp - Nazlı (1-7)

Emin Olcay - Azmi Duran (1-7)

Ferhat Baynal - Zeki (1-7)

Ali Önsöz - Bora Demircioğlu (1-7)

Yaşar Aydınoğlu - Rıza Demircioğlu (1-6)

Aslıhan Kapanşahin - Duru Karaca (1-7)

Atakan Hoşgören - Umut Karaca (1-7)

Selin Genç - Bahar (1-7)

Selda Güldükoğlu - Feray (1-7)

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