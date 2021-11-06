Sana Söz hangi gün? Sana Söz hangi kanalda, yeni bölüm ne zaman? Sana Söz 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sana Söz hangi gün? Sana Söz hangi kanalda, yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. Senaryosunu Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın yazdığı Sana Söz dizisinin ilk tanıtımı dikkat çekti. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Peki ama Sana Söz saat kaçta başlıyor?

SANA SÖZ KONUSU

Bir du¨zen var yıllardır su¨re gelen. Adaletsiz, acımazsız, pespaye bir du¨zen... Bu du¨zende roller bic¸ilmis¸tir hepimize... Birileri o¨ldu¨ru¨lu¨r, kaybolur, katledilir ve hayatları ziyan olur. Kimi bu du¨zenin parc¸ası olmayı sec¸er, uzaktan izler sadece olan biteni... Ama bazısı da vardır ki bas¸ kaldırır. Savas¸mayı, mu¨cadele etmeyi sec¸er. Yitip giden bu hayatlar ic¸in yu¨regˆini koyar ortaya... Susmaz, ezberleri bozar, boyun egˆmez! Adalet ic¸in bas¸ kaldıranların, boyun egˆmeyenlerin hikayesidir bu... Herkese, her s¸eye ragˆmen inandıkları ugˆruna yolundan s¸as¸mayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi... I·ki yaralı as¸ıgˆın kaderi, birlik olup mu¨cadele etmektir. Onlara bu hayatta bic¸ilmis¸ rol; savas¸maktır.

Erkan Petekkaya, ko¨tu¨lerle savas¸an kendini meslegˆine adamıs¸ cinayet bu¨ro amiri O¨mer Duran'a hayat verirken; Nehir Erdogˆan ise gerc¸ekleri aydınlatmaya c¸alıs¸an bas¸arılı program sunucusu Elif Karaca'yı canlandıracak. O¨mer (Erkan Petekkaya) ve Elif (Nehir Erdogˆan) farklı kulvarlarda ama aynı amac¸ ic¸in mu¨cadele etmektedirler. O¨mer, inandıgˆı tu¨m degˆerlere ihanet ettigˆini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨ Elif' ile bas¸ta c¸atıs¸acak ama tanıdıkc¸a, ondan etkilenecektir. Elif ise O¨mer'den uzak durmaya c¸alıs¸tıkc¸a girdigˆi her c¸etin mu¨cadele ile ona daha c¸ok yaklas¸acaktır. Aralarındaki tu¨m fark ve engellere ragˆmen ikili kanunsuzlugˆun, adaletsizligˆin, vicdansızlıgˆın ve suc¸luların kars¸ısında masumları korumak ic¸in birlikte savas¸acaklardı

SANA SÖZ HANGİ GÜN?

"Sana Söz" dizisi 2 Kasım 2021 Salı saat 20.00'de STAR TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

SANA SÖZ OYUNCULARI

Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Erkan Petekkaya ve Serkan Altunorak yer alıyor.

SANA SÖZ İLK BÖLÜM İZLE

SANA SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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