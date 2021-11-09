Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı Sana Söz dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sana Söz canlı izle! Star TV Sana Söz 2. bölüm canlı izle! Sana Söz yeni bölümde neler olacak? Sana Söz 2. bölüm izle! Sana Söz yeni bölüm fragmanı izle!

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SANA SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif Karaca, Türkiye'nin merakla takip ettiği "Elif Karaca ile Sessiz Kalma" programının yaratıcısıdır. Elif, yaşamını, çocukluğundan bu yana şahit olduğu adaletsizlikler ve kötülülüklerle mücadeleye adamıştır. Cinayet Büro komseri Ömer de, tıpkı Elif gibi hayatı boyunca kötülerle, canilerler, suçlularla mücadele etmiştir.

Bir otelin terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten, bir süredir komadadır. Olayı programında işleyen Elif Karaca, şüphelerin kaynağı olan Bora Demircioğlu'nun tutuklanması için çabalar. Sonunda başarıya ulaşır. Ama zengin iş insanı Rıza, oğlunu kurtarmak için Elif'in özel hayatını da karmaşaya sürükleyecek bir hamle yapacaktır.

Ayşe'yle yakın yaşlardaki Nurhayat'ın kaybolması, Elif tarafından programa taşınır. Ömer'in başında olduğu Cinayet Büro ekibi olayı araştırırken; Elif'in ekibi de tıpkı Ömer gibi Nurhayat'ı kurtarmak için çalışır. Elif ve Ömer'i bir araya getiren bu olay, aslında farklı dünyaların insanı olan ikilinin, aynı amaç için uğruna mücadele ettiklerini ortaya koyar. Elif ve Ömer, kaybolan Nurhayat'a ulaşmaya çalışırken, aslında sırlar ardında kalan bir aile gizimini de çözeceklerdir.

SANA SÖZ NE ZAMAN?

Sana Söz, ilk bölümü 2 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı dram, polisiye ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi.

Sana Söz her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

SANA SÖZ KONUSU NE?

Star'ın yeni dizisi 'Sana Söz' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz'ün merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz'ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz'ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme alıyor.'Sana Söz' nefes kesen hikayesi ile yakında Star'da.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya : Ömer Duran

Nehir Erdoğan : Elif Karaca

Serkan Altunorak

Ayça İnci

Hivda Zizan Alp

Orhan Güner

Ferhat Baynal

Yaşar Aydınoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Atakan Hoşgören

Selin Genç

Selda Güldükoğlu

Ali Önsöz

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