San Andreas Fayı filmi gerçek mi, kurgu mu?

San Andreas Fayı filmi gerçek mi, kurgu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan San Andreas Fayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği San Andreas Fayı konusu, özeti ve San Andreas Fayı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. San Andreas Fayı filmi gerçek mi, kurgu mu?

İzleyenleri ekrana bağlayan San Andreas Fayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. San Andreas Fayı filmini izleyecek olanların merak ettiği San Andreas Fayı konusu nedir, San Andreas Fayı oyuncuları kimler ve San Andreas Fayı özeti gibi konuları inceliyoruz. Peki, San Andreas Fayı filmi gerçek mi, kurgu mu?

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı'nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles'tan San Francisco'ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Dwayne Johnson / Ray

Carla Gugino / Emma

Alexandra Daddario /Blake

Ioan Gruffudd / Daniel Riddick

Archie Panjab / Serena

Paul Giamatti / Lawrence

Hugo Johnstone-Bur /Ben

Art Parkinson / Ollie

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

San Andreas Fayı filmi Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli eyaletlerinde çekildi.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ GERÇEK Mİ, KURGU MU?

San Andreas Fayı filmi kurgusal bir senaryoya sahiptir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında

Operasyonlar bir ile daha sıçradı! Belediye başkanı gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne operasyonun detayları! Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet

CHP'li isme suçüstü! Rüşvet paraları baklava kutusundan çıktı
Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden Nihat Genç'ten acı haber
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025-2026 Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları

Süper Lig fikstürü çekildi! İşte merakla beklenen derbi haftaları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.