Samuray kılıçlı vahşete ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mimar olarak çalışan Başak Cengiz'in 11 Kasım'da yolda yürürken hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla saldırıya uğrayarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede tutuklu şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Silahla tehdit" ve "Yasak bıçaklar ve diğer aletleri vahim miktarda bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse tutuklu şüpheli Boz, hakim karşısına çıkacak.

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'DAHA KOLAY OLDUĞU İÇİN KADIN ÖLDÜRMEYİ TERCİH ETTİM'

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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