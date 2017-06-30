Samsunspor, Ufuk Budak ile İmzaladı

TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, 27 yaşındaki sol bek oyuncu Ufuk Budak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Samsunspor, Manisaspor'da forma giyen Ufuk Budak'ı renklerine bağladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza atan Ufuk Budak, "Samsunspor çok büyük bir camia. Ben bu camiada olmaktan mutluyum. Takımı süper lig'e taşımak için elimden geleni yapacağım" dedi.



İmza törenine ayrıca Samsunspor Başkan Yarımcısı Ömer Çoruh ve Sportif Direktör Coşkun Zeren de törene katıldı.



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