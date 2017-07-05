Samsunspor, Ramazan Övüç ile İmzaladı

TÜRKİYE 1'inci Lig takımlarından Samsunspor, orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Samsunspor, en son Eskişehirspor'da forma giyen Ramazan Övüç'üı renklerine bağladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza atan Ramazan Övüç, "Samsunspor çok büyük bir camia. Ben bu camiada olmaktan mutluyum. Takımı süper lig'e taşımak için elimden geleni yapacağım. Bunu herkes görecek" dedi.



İmza törenine ayrıca Samsunspor Başkan Yarımcısı Rüştü Arapoğlu ve Sportif Direktör Coşkun Zeren'de törene katılırken, Arapoğlu'nın külübün Basın Sözcülüğü görevini de yürüteceği öğrenildi.



- Samsun