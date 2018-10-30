Samsunlu terziden askıda kıyafet uygulaması

SAMSUN'un Havza ilçesinde terzilik yapan Hasan Gündüz (68) ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı.

Havza ilçesinde yaşayan ve 1980 yılında açtığı 8 metre kare dükkanda terzilik yapan Hasan Gündüz, kendisine bırakılan elbiseleri tamir ederek dükkanın önüne astığı askıda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 48 yıldır terzilik yapan Gündüz, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması için bir ay önce 'askıda kıyafet' uygulaması başlattı. Gündüz, Bize verilen ve bırakılan elbiselerin söküklerini dikerek askıya asıyoruz. Dükkanımızın önündeki elbiselerden isteyen herkes alabiliyor, kim aldı diye bakmıyoruz. Bu kampanya kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza fayda sağladı. Eş dost akrabalarımız ve görenlerimiz kullanmadıkları eşyalarını bize göndermeye başladılar. Bizlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz dedi.