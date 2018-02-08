Samsunlu Şehit Polisin Adı Kütüphaneye Verildi

Kavak Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan Şehit Polis Ersan Gürpınar Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z Kütüphanesi) törenle hizmete açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen Kavak Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan, Şehit Polis Ersan Gürpınar Zenginleştirilmiş Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından kütüphaneye ismi verilen şehit polisin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan törende Kavak Anadolu Lisesi Öğrencisi İsa Usta da "Şehit Olursam Ağlama Anne" isimli okuduğu şiir davetlilere duygulu anlar yaşattı.

Z Kütüphanenin açılış konuşma yapan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kütüphaneye Yaşar Doğu'nun kitabını hediye etti. Konuşmasında ilçesine bir kütüphane kazandırılmasından büyük sevinç duyduğunu belirten Sarıcaoğlu, "Böyle bir oluşum Samsun'un ilçeleri arasında sadece Kavak'ın tercih edilmesi bizler için gurur verici bir olaydır. İlçemize açılan bu zenginleştirilmiş kütüphane ile yarınımız ve geleceğimiz olan gençlerimiz aydınlanacak. Eğitimlerine katkı verecektir. Açtığımız bu kütüphanenin ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törene Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Kavak Kaymakam Vekili Metin Yılmaz ve Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN