Samsunlu lise öğrencisi Kovid-19 ve uzaktan eğitim konulu kısa filmiyle birincilik kazandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde, lise öğrencisi tarafından çekilen "Yeni normale bakış" konulu "Sebat" isimli kısa film, festivalde Türkiye birincisi oldu.

Kütahya Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezinin düzenlediği 2. Ulusal Kısa Film Festivali'nde, Ayvacık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Baş tarafından çekilen 7 dakikalık "Sebat" isimli kısa film, 56 film arasında Türkiye birincisi olmaya hak kazandı.

Ayvacık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, AA muhabirine, elde ettikleri başarının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Filmin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaşanan kısıtlamalar ile okulların kapanarak uzaktan eğitime geçildiği dönemde bir öğrencinin yaşadığı olayları konu ettiğini anlatan Ülker, şöyle konuştu:

"Film, merkeze uzak bir köyde yaşayan küçük kıza okul müdürünün ulaşıp tablet hediye etmesiyle başlıyor. Öğrencinin köy hayatı ile dersleri takip etmek için internete ulaşımda yaşadığı zorlukları anlatıyor. Evinin bahçesinde gözlerini kapatıp 5 yıl öncesini düşünen genç kızın küçüklüğüne dönmesi, pandemi sürecinde Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın sesinin kulaklarında çınlaması yer alıyor. Öğrencinin çeşitli sıkıntılar yaşasa da sonunda mutlu olması, öğretmeni ile buluşması konu edildi."

Ödül töreninin 25 Aralık'ta video konferans yöntemiyle yapıldığını aktaran Ülker, "Okulumuzu Sebat adlı kısa filmde, danışman öğretmenimiz ve oyuncu Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Güney, yönetmen ve oyuncu 10. sınıf öğrencimiz Esra Baş temsil etti. Ben ve müdür yardımcımız İsa Temiz, Anne Sevim Baş ve 5. sınıf YİBO öğrencisi Sevdanur Baş da filmde yer aldı. Öğretmenimize ve öğrencimize bu haklı gururu bize yaşattıklari için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülker, filmin çekimleri sırasında birçok zorlukla karşılaşılsa da dayanışma içinde bunların aşıldığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü