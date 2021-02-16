Samsung ve Ninjas in Pyjamas 3 Yıllık Ortaklık İmzaladı

Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung'un Nordic bölümü ve NIP 3 yıl sürecek bir ortaklığa imza attı.

Anlaşmaya göre NIP ve Samsung ortak içerikler ve canlı yayınlar ortaya koyacaklar. Ayrıca NIP, Samsung'un akıllı telefon ve saatleri dahil olmak üzere elektronik cihazlarını geliştirmekte Samsung ile işbirliği yapacak.

Ortaklık ile ilgili yapılan açıklamada mali konulardan söz edilmedi.

NIP'in şu anda dört farklı oyunda espor kadrosu bulunuyor: Counter-Strike: Global Offensive, Rainbow Six Siege, VALORANT ve FIFA.

Kaynak: ESporTimes