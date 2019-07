Samsung, Suya Dayanıklılık Konusunda Yanlış Bilgi Verdiği İçin Mahkemelik Oldu

Samsung, Avustralya'da Galaxy telefonlarının suya dayanıklılığı hakkında yanlış bilgi verdiği için cezaya çarptırılabilir. Avustralya Rekabet ve Kullanıcı Komisyonu (ACCC), bugünkü basın açıklamasında suya dayanıklılık konusunda yanlış bilgiler verdiği için Samsung'u dava edeceğini duyurdu.

Samsung'un 2016 yılında çıkarttığı Galaxy S7 cihazından bu yana nerdeyse tüm cihazlarında suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası bulunduğu söyleniyor. Bu da cihazların 1,5 metre derinlikte yarım saat boyunca hasar almadan durabileceğini belirtiyor.

ACCC, Samsung'un bu bilgileri verirken abartı iddialarda bulunduğunu ancak cihazların yüzme havuzlarında ve okyanusta güvenli bir şekilde kullanılabileceğini belirtti.

Dahası, ACCC'nin iddialarına göre Samsung'un cihazlarını yeterince test etmediği ya da suyun cihazların yaşam beklentisini nasıl etkilediğini anlamadığını belirtti. ACCC, Galaxy kullanıcılarının sıvı hasarlı telefonlarının Samsung tarafından garanti dışı bırakıldığını da hatırlattı.

ACCC, dava için 300'den fazla Samsung cihazı inceledi. Reuters'ın haberine göre Samsung, 1 Eylül 2018 tarihinden sonraki reklamlarının herhangi birinde bir abartı bulunması durumunda 7 milyon Amerikan dolarına kadar para cezasına çarptırılacak. Davaya konu olan telefonları da açıklandı ve ortaya, içerisinde Galaxy S10e, S10, S10 Plus, S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note7, A8, A7 ve A5'in bulunduğu bir liste çıktı.

Samsung ve ACCC davası hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için bizi takipte kalın.