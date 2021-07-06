Samsung, Good Lock Uygulamasını Daha Fazla Bölgeye Getirecek
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Samsung, Good Lock Uygulamasını Daha Fazla Bölgeye Getirecek

Samsung, Good Lock Uygulamasını Daha Fazla Bölgeye Getirecek
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Samsung yapımı uygulamalar koleksiyonu olan Good Lock, Samsung Galaxy kullanıcıları için mevcut en güçlü araçlardan bir tanesi.

Samsung yapımı uygulamalar koleksiyonu olan Good Lock, Samsung Galaxy kullanıcıları için mevcut en güçlü araçlardan bir tanesi. Good Lock, çoğu akıllı telefon üreticisi kaplaması tarafından sunulan standart kişiselleştirme özellikleri setinin ötesine geçerek, ve kullanıcıların cihazlarını gerçekten sahip olmalarına izin vermek için derin düzeyde özelleştirmelere izin veren bir uygulama.

Uygulamanın 'un One UI yazılım dış görünümüne büyük değer kattığına şüphe yok. Ancak aynı zamanda, sınırlı kullanılabilirlik sebebiyle, dünyanın birçok yerindeki Galaxy kullanıcılarının hala bu araca erişimi yok. Ancak Samsung, uygulamayı yakında daha fazla pazara yayacak.

Güney Koreli yayın ile yakın zamanda yapılan bir röportajda, Good Luck'ın arkasındaki ekip, uygulamayı daha fazla pazara açmayı ima etti. Ekip, belirli bir zaman çizelgesi taahhüt etmedi, ancak kullanıcılardan "beklenmedik derecede olumlu yanıt" geldiğinden uygulamayı daha fazla ülkeye genişletmeyi düşündüklerini öne sürdü.

Geliştiriciler ayrıca Good Lock uygulamasına eklemeyi planladıkları, kullanıcıların Samsung Klavye uygulaması için kendi çıkartmalarını oluşturmalarına izin verme, uygulama simgelerini değiştirme yeteneği ve tema özelleştirmelerinin kapsamını genişletme gibi bazı özelliklerden bahsetti.

Good Lock ekibinin karşılaştığı başlıca zorluklardan biri, yeni işletim sistemi güncellemeleriyle uyumluluğun sağlanması. Geliştiricilerin, her yeni Android sürümünde modülleri, yeni işletim sistemiyle sorunsuz bir şekilde oynamalarını ve amaçlandığı gibi bozulmadan çalışmaya devam etmelerini sağlamak için güncellemeleri gerekiyor. Yeni Android sürümüne güncelleme yaptığınızda favori modüllerinizin çoğunun çalışmamasının nedeni aslında bu.

Good Lock piyasaya sürüldüğünde, Samsung'un anavatanı Güney Kore ve ABD dahil olmak üzere yalnızca altı pazarla sınırlıydı. Ancak Samsung, uygulamayı yavaş yavaş daha fazla pazara genişletti. Geçen yıl Samsung, Almanya, Fransa ve İspanya dahil olmak üzere beş Avrupa ülkesinde kullanıma sunmuştu. Halihazırda uygulama şu anda 15 pazarda mevcut. Beş yıl önce çıkış yapan uygulama göz önüne alındığında, çoğu Galaxy kullanıcısı için hala mevcut olmaması çok yazık.

Kaynak: Turkmmo

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