Samsung Galaxy Watch Active 2 Tansiyon Ölçümü Özelliğine Kavuştu
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Samsung Galaxy Watch Active 2 Tansiyon Ölçümü Özelliğine Kavuştu

Samsung geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Galaxy Watch Active 2 modeli ile birlikte

Samsung Galaxy Watch Active 2 Tansiyon Ölçümü Özelliğine Kavuştu
18.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:17

Samsung geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Galaxy Watch Active 2 modeli ile birlikte kan basıncı ölçümü özelliğinin kullanıcılara sunulacağını duyurmuştu. Samsung Health Monitor isimli uygulamanın yayınlanması ile birlikte Samsung Galaxy Watch Active 2 tansiyon ölçümü özelliğine kavuşmuş oldu. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Samsung Galaxy Watch Active 2 Tansiyon Ölçümü Nasıl Yapılır?

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'ndan aldığı onay ile birlikte Samsung Healt Monitor isimli uygulamayı Güney Kore sınırları içerisinde kullanıma sunan Samsung, kullanıcılara her an ve her yerde kan basıncını takip edebilme fırsatını sundu. Bugün itibarıyla kullanıma sunulan uygulamanın yalnızca Güney Kore'de indirilebildiğini belirtelim.

Galaxy Watch Active 2 ile tansiyon ölçümü yapabilmek için öncelikle geleneksel tansiyon cihazları ile ölçüm yapmanız ve çıkan sonuçları uygulamaya girerek değerlerinizi kalibre etmeniz gerekiyor. Bunun ardından saatiniz, nabız dalga analizi ile birlikte kan basıncını her an ve her yerde ölçebilecek. Tabii bu ölçümlerin doğruluğunu koruyabilmesi adına ayda en az bir kere kalibrasyon işleminin yapılması gerekiyor. En doğru sonuçlara ulaşabilmek adına sigara içerken ya da egzersiz yaparken ölçümlerden kaçınmalı, yalnızca dinlenme anlarında ölçüm yapmalısınız.

Bu özelliklerin kullanıma sunulabilmesi, her ülkenin sağlık bakanlığından alınacak özel izinlere bağlıdır. Bu nedenle söz konusu özelliğin kullanıma sunulma tarihi ülkeler bazında değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Tamindir

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