Samsung Galaxy Watch 3 Tanıtım Videosu Sızdırıldı Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3'ü Galaxy Note 20 serisinden önce tanıtması bekleniyor. Saatin tasarımı ve

Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 3'ü Galaxy Note 20 serisinden önce tanıtması bekleniyor. Saatin tasarımı ve fiyatı sızdırılmış, hatta çalışır durumda görüntülenmişti. Şimdi de Samsung'un sunumda kullanacağı Galaxy Watch 3 tanıtım videosu sızdırıldı. Sızıntı güvenilir kaynaktan; Evan Blass'den geldi. Karşınızda Samsung Galaxy Watch 3

Samsung Galaxy Watch 3 Özellikleri

Önceki sızıntılar, yakında tanıtılacak akıllı saatin neredeyse tüm özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Galaxy Watch 3, Samsung'dan görmeye alışkın olduğumuz yuvarlak tasarımla gelecek. 41mm ve 45mm olmak üzere iki versiyonu olacak. 41mm Galaxy Watch 3, 1.2 inç ekran; 45mm Galaxy Watch 3, 1.4 inç ekrana sahip olacak. AMOLED panel, Gorilla Glass ile korunacak. 1GB RAM 8GB dahili depolama alanına sahip olacak akıllı saat, IP68 ve MIL-STD-810G standarlarına uyumlu olacak; yani toz ve dalışa kadar dayanıklı olacak.

pic.twitter.com/GaxyEajiUs

— Evan Blass (@evleaks) July 7, 2020

Bugün güvenilir leakster Evan Blass tarafından paylaşılan video muhtemelen Samsung'un sunumda göstereceği tanıtım videosu olacak. Videoda kadranlar dışında saatin iletişim yeteneklerine vurgu yapılıyor.

Samsung, çoğu ürünü gibi Galaxy Watch 3 akıllı saatin destek sayfasını şimdiden hazırladı. Destek sayfasında SM-R845F ve SM-R850 olmak üzere iki model numarası görülüyor. Model numaraları 41mm ve 45mm varyantlarına karşılık geliyor. Varyant demişken, Titanyum ve Paslanma Çelik olmak üzere iki farklı kasa seçeneği olacak. LTE ve LTE olmayan (WiFi) varyantları olacak. İki farklı boyutta dokuz varyant göreceğiz.

Kaynak: Tamindir