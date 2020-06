Samsung Galaxy Note 20 Ekran Tasarımı ile Şaşırtabilir Samsung'un çok yakında tanıtacağı Galaxy Note 20 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Note 20 ekran tasarımı sızdırıldı.

Samsung'un çok yakında tanıtacağı Galaxy Note 20 modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Samsung Galaxy Note 20 ekran tasarımı sızdırıldı. Gelin hep beraber Samsung Galaxy Note 20 ekran tasarımı hakkındaki sızıntılara yakından bakalım.

Samsung Galaxy Note 20 Ekran Tasarımı Düz Olabilir

Son gelen sızıntıya göre, Samsung Galaxy Note 20'nin ekran tasarımı düz olacak. Cihazda kavisli kenar ekran yer almayacak. Samsung yavaş yavaş yeni cihazlarında kavisli ekranları kullanmayı bırakıyor. Galaxy S20 ailesinde olduğu gibi Note 20 modelinde de kavisli ekran bulunmayacak.

Galaxy S20 ailesinde kullanılan aynı tip ekran sızıntılara göre, Note 20'de de kullanılacak. IceUniverse, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Galaxy Note 20'nin düz ekran ile geleceğini söyledi.

Samsung Galaxy Note 20'nin 5 Ağustos'ta Samsung Galaxy Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Exynos 992 yonga setinden güç alması beklenen Note 20 Plus, 5G teknolojisini destekleyecek. Cihazın 4.500 mAh bataryadan besleneceği ve bu bataryanın 120Hz yenileme hızında 87 saat, 60Hz yenileme hızında 97 saat dayanacağı söylentiler arasında.

