Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı ile Şaşırtacak

Samsung mevcut durumda katlanabilir telefon sektörünün lideri konumunda ve bu durumu pekiştirebilmek adına uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir.

Samsung mevcut durumda katlanabilir telefon sektörünün lideri konumunda ve bu durumu pekiştirebilmek adına uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor olabilir. Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni sızıntılara göre Samsung Galaxy Fold 2 fiyatı ile beklenileni sunabilir. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Samsung Galaxy Fold 2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Note 20 ile birlikte tanışmayı beklediğimiz Galaxy Fold 2 ile ilgili pek çok sızıntı ile karşılaşmaya başladığımız şu dönemlerde yeni modelin fiyatı pek çok kişi tarafından merak edilen detayların arasında yer alıyordu. Max Weinbach tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıya göre yeni nesil katlanabilir telefon mevcut katlanabilir telefon modelleri arasındaki en uygun fiyatlı model olacak.

Söz konusu sızıntıya göre Galaxy Fold 2 fiyatı 1,100 dolar olacak. Bir referans olması adına Galaxy Z Flip'in 1,380 dolar ve Galaxy Fold'un 1,980 dolar olduğunu hatırlatalım. Galaxy Fold 2 bu fiyat etiketi ile satışa sunulursa günümüz amiral gemileri ile benzer bir fiyatlandırmaya sahip olacak ve bu, modeli daha erişilebilir bir konumda tutacak.

Yalnızca bu değil. Ayrıca Galaxy Fold Lite isminde bir modele dair bazı söylentiler de ortada dolaşıyor ve bu modelin de 900 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia ediliyor. Yani günümüzün standart amiral gemilerinden dahi daha uygun bir fiyatla satışa sunulacak.

Her şekilde tüm bu söylentilere mesafeli yaklaşmamızda fayda var. Yeni modelle Ağustos 2020 döneminde karşılaşmayı bekliyoruz ve zaman dilimi daraldıkça daha çok sızıntı ile karşılaşmamız oldukça muhtemel. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.