Samsung Dokuzuncu Kez Asya'nın En Sevilen Markası Oldu!
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Samsung Dokuzuncu Kez Asya'nın En Sevilen Markası Oldu!

Samsung, Asya'nın en sevilen markası seçildi. Asya-Pasifik ve Nielsen tarafından yapılan bir ankette, Asya'daki birçok ülkeden binlerce kişiye sorulan soruda, en çok sevilen markanın Samsung olduğu belirlendi.

Samsung Dokuzuncu Kez Asya'nın En Sevilen Markası Oldu!
13.07.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:41

Samsung, Asya'nın en sevilen markası seçildi. Asya-Pasifik ve Nielsen tarafından yapılan bir ankette, Asya'daki birçok ülkeden binlerce kişiye sorulan soruda, en çok sevilen markanın Samsung olduğu belirlendi. Samsung 1000 marka arasından beş kategoride en yüksek oy oranına sahip oldu.

Samsung'u Apple ve Panasonic takip etti!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Asya'nın en sevilen markası seçildi. Asya-Pasifik ve Nielsen tarafından gerçekleştirilen ankette toplamda 15 Asya ülkesi gezildi. Toplamda 8400 kişinin katıldığı ankette, 1000 marka arasından Samsung beş kategoride en üst dereceyi kazandı. Samsung'u Apple, Panasonic, LG, Nestle, Sony, Nike, Chanel, Google ve Philips takip etti.

Samsung yapılan araştırmada en iyi akıllı ev teknolojisi markası, en iyi akıllı telefon markası, en güçlü marka ve Asya'daki en sürdürülebilir marka olarak belirlendi. Bu ankette üst üste dokuzuncu kez en sevilen marka olarak seçilen Samsung, görünüşe göre gerçekten rakiplerine üstünlük sağlıyor. Bakalım önümüzdeki sene durumlar değişecek mi.

Kaynak: Tamindir

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