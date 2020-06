Samsung Amiral Gemisi Telefonların İşlemcisi Belli Oldu Qualcomm'un yakında Snapdrago 865 işlemcinin daha güçlü versiyonunu tanıtması bekleniyor. Şu anda Snapdragon 865 Plus olarak adlandırılan yeni işlemci muhtemelen yılın ikinci yarısında çıkacak amiral gemisi telefonlara güç verecek.

Qualcomm'un yakında Snapdrago 865 işlemcinin daha güçlü versiyonunu tanıtması bekleniyor. Şu anda Snapdragon 865 Plus olarak adlandırılan yeni işlemci muhtemelen yılın ikinci yarısında çıkacak amiral gemisi telefonlara güç verecek. Yeni bilgiler, Samsung'un 2020 ikinci yarısında çıkacak tüm üst seviye telefonlarında Snapdragon 865 Plus işlemcinin olacağını ortaya koyuyor.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus İşlemciden Güç Alacaklar

Ice Universe'in sosyal ağ platformundaki paylaşımına göre, Samsung'un yeni çıkacak akıllı telefonlarının çoğu Snapdragon 865+ işlemciden güç alacak. 5 Ağustos'ta tanıtılması planlanan Galaxy Note 20 serisi (Note 20 ve Note 20 Plus/Ultra), Galaxy Tab S7 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Z Flip 5G, hepsi yeni Qualcomm işlemci ile gelecek.

But Samsung seems to have eaten half of the Snapdragon 865+ processor.

Note20 series

Tab S7 series

Fold 2

Z Flip 5G

Will use the Snapdragon 865+ processor

— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2020

Samsung Galaxy Note 20 serisinin işlemcisinin Snapdragon 855 Plus yerine Snapdragon 865 Plus olacak olması güzel. Tabii ki Note 20 serisi bazı pazarlarda (Türkiye gibi) Exynos 992 işlemci ile gelecek. Galaxy Tab S7 serisinin Snapdragon 865 Plus ile gelecek olması da ilginç; selefinin Snapdragon 855 Plus yerine Snapdragon 855 ile geldiğini düşünürsek… Samsung'un Ağustos'ta gerçekleşecek online Unpacked etkinliğini sabırsızlıkla bekliyoruz!

Kaynak: Tamindir