Samsun Valisi Kaymak, Kente Geldi

Valiler Kararnamesi ile Tunceli Valiliğinden Samsun Valiliğine atanan Osman Kaymak, havayoluyla Samsun'a geldi.



Vali Kaymak'ı, Çarşamba Havalimanı'nda Vali Vekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve protokol üyeleri karşıladı.



Eşi Emine Kaymak ile kente gelen Kaymak, havaalanı VIP Salonu'nda bir süre protokol üyeleriyle sohbet ettikten sonra konutuna geçti.