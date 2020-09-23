Samsun Valisi Dağlı toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi yaptı Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin tramvay, otobüs ve minibüsler ile duraklarda denetim yaptı, sürücü ve yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin tramvay, otobüs ve minibüsler ile duraklarda denetim yaptı, sürücü ve yolcuları tedbirler konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Dağlı ve diğer ilgililerin katımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tramvay, otobüs ve minibüs duraklarında gerçekleşen denetimde, sürücü ve yolcuların gerekli tedbirleri alıp almadığına bakılarak, kurallara uymaları istendi.

Denetimler sırasında maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunan Dağlı, gazetecilere, denetimlerin rutin şekilde sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin il genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dağlı, "Genel olarak baktığımızda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Maske takıp, mesafeye uymamız gerekiyor. Boş bulunması gereken koltukların mutlaka boş bırakılıp oralara kesinlikle oturulmaması gerekiyor. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor." dedi.

Vatandaşları kurallara uyma ve sabırlı davranmaları konusunda uyaran Dağlı, "İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız. Bu işin ne kadar uzun sürüp sürmeyeceği bize bağlı. Kurallara ne kadar riayet edersek inşallah bunu bir an önce bitiririz." diye konuştu.

Dağlı, bir gazetecinin karantina kurallarına uymayanlarla ilgili sorusu üzerine, bir ihbar hatları bulunduğunu, bu hatta vatandaşların sürekli ihbarda bulunduğunu aktardı.

Tespitin ardından kurallara uymayanları Münevver Ayaşlı Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na yerleştirdiklerini dile getiren Dağlı, "Şu anda 50'nin üzerinde misafir ettiğimiz vatandaşımız var. Bu konuda tereddüt etmiyoruz. Kesinlikle acımayacağız. Onları orada zorunlu kalmaya tabi tutuyoruz. " diye konuştu.

Mesai saatlerinde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği yönündeki soru üzerine Dağlı, şunları söyledi:

"Şu anda bu konuda çok afaki bir sıkıntımız yok. Çalışma saatlerini değiştirecek mahiyette bazı şehirlerimizin yaptığı çalışmayı şu an için biz öngörmüyoruz. İnşallah böyle stabil götürürüz. Bugünlerde vakalarımız çok da kötü değil ama iyi de değil açıkçası. Biraz daha sabır, biraz daha dayanma gücü ve biraz daha kurallara uymamız gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü