Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Karadeniz'in termal suları ile ünlü ilçesi Havza'da, İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesi kapsamında kaplıca ve hamamların tekrar hizmete başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Karadeniz'in termal suları ile ünlü ilçesi Havza'da, İçişleri Bakanlığının kademeli normalleşme genelgesi kapsamında kaplıca ve hamamların tekrar hizmete başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan ilçedeki otel ve pansiyonlar, kapılarını yeniden hizmete açtı.

Sezon hazırlıklarına devam eden Havza'daki bir otelin işletmecisi Şafak Zeybek, AA muhabirine, Kovid-19'la mücadele kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla faaliyetlerine yeniden başladıklarını söyledi.

Çalışanlarının tamamını işe geri çağırdıklarını, hızlı şekilde hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Zeybek, "Kısıtlamaların kalkmasıyla kaplıcalar, sauna, yüzme havuzu, yeme içme ve konaklama departmanlarımızla hizmet vermeye başladık. Kovid-19 önlemleri kapsamında birçok çalışanımız ikinci doz aşısını oldu. Tüm vatandaşlarımız işletmemize güvenerek gelebilir. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Pansiyon işletmecisi Haşmet Sungurtekin ise kaplıcalar mevkisinde kapalı bulunan tüm kaplıca, otel ve pansiyonların 1 Temmuz itibarıyla yeniden açıldığını anlattı.

Hijyen kurallarına özenle uyulduğunu vurgulayan Sungurtekin, "Son bir aydır müşterilerimiz kaplıcalarının açık olup olmadığını soruyorlardı. Artık rezervasyonlarımızı yapıyoruz. Birkaç güne kadar gelecek müşterilerimiz var. Kurban Bayramı'nda burada bulunan işletmelerin yüzde 100 kapasite ile çalışacağına inanıyoruz. Gelen telefonlardan belli zaten. Kurban Bayramı'na 20 gün olmasına rağmen arayan müşterimiz çok. Bayram sonrası da yoğunluğun süreceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Kaplıcalar bölgesinde kafe işleten Duygu Sasa da kaplıcaların açılmasıyla bölgenin hareketleneceğini dile getirerek, "Bir süredir biz faaliyetteyiz ama kaplıcalar açık olmadığından doğru düzgün iş yapamadık. İnşallah kaplıcaların açılmasıyla müşterilerimiz artacaktır." ifadesini kullandı.

Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı
Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı
Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı
Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havza'da kaplıcalar normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 14:28:35. #1.13#

title