Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
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Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor

10.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:31
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından riskin artmaya devam ettiği şehirler arasında sayılan Samsun'un caddelerindeki yoğunlukta, kayda değer bir azalmanın yaşanmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından riskin artmaya devam ettiği şehirler arasında sayılan Samsun'un caddelerindeki yoğunlukta, kayda değer bir azalmanın yaşanmadığı belirtildi. Samsunlular ise koronavirüs vakalarının artmasının nedeni olarak, vatandaşın kurallara uymamasını gösteriyor. 

Koronavirüs vaka artış oranıyla dikkat çeken Samsun'da, oranın azaltılması için başlatılan çalışmalar da sürüyor. Kentte vaka artışı yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81'e kadar yükselirken Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte filyasyon ekiplerinin da çalışmaları yoğunlaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise önceki gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek riskin devam ettiğini duyurdu. Kent merkezinde ise artan vaka sayısına rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk devam etti. 

Hafta sonu kısıtlamalarıyla vaka artışlarının düşeceğini söyleyen Samsunlu  Aziz Kamış, "Şu anda kentteki  ki vaka artışlarının nedeni insanların kurallara uymamasından. Bizim gördüğümüz kadarıyla sokaklarda artık aşırı bir yoğunluk yok. Hafta sonu kısıtlamalarından dolayı vakaların düşeceğine inanıyoruz. Az sayıda olsa da sokaklarda halen maske takmayanlar var. Bizde gördüklerimizi maske takmaları konusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.'MASKE TAKMAYANLAR VAR'Caddelerde maske takmayan birçok insan olduğu söyleyen Cemil Karaca, "Samsun'da vakaların artmaması zaten sürpriz olurdu. Artması çok normaldi. Bakıyoruz ki bir arabanın içerisinde 5 kişi var hiçbirisi maske takmıyor. İnsanlar kurallara uymuyor" diye konuştu.'HALA TEDBİRLERE UYMAYANLAR VAR'

Artan vakaların sebebinin tedbirlere uyulmamasından kaynaklandığını söyleyen Hakan Kaya, "Devletin getirdiği tedbirlere uymayanlar olduğu için vaka artışları devam ediyor. Devletin getirdiği kısıtlamalara aynen uymamız lazım. Maske ve sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz lazım. Bunları yerine getirdiğimiz zaman zaten bir problem kalmaz. Bizim şehrimizde vakalar arttığına göre demek ki bu kurallara uymuyoruz. Samsun'da sürekli uyarılar yapılmasına rağmen halen sokaklardaki kalabalık devam ediyor" dedi.


Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor
Samsun'un caddelerinde yoğunluk azalmıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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