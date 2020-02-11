: Samsun tezgahlarda hamsi bolluğu

11.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:10

Tezgahlarda hamsi bolluğu

KARADENIZ'de bu yıl bol miktarda avlanan hamsi, yüzleri güldürüyor. Tüketiciler, 'kulağına kar suyu kaçtı' diyerek daha leziz olduğunu söylediği hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Saathene Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları hamsiyle doldu. Havaların soğumasıyla hem hamsi bollaştı hem de lezzeti arttı. Balıkçıların ağlarına takılan hamsi de bolluk yaşanınca fiyatlar da düşdü. Hamsinin kilosu 10 liraya alıcı buluyor. Hamside yaşanan bolluğun ardından fiyatların düşmesiyle vatandaşlar da balıkçı tezgahlarına akın etti. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, balık lezzetlendi' diyen balıkçı esnafı, satışlardan memnun.

'HAMSİ 10 LİRAYKEN BOL BOL HAMSİ YİYİN'

Hamsi satışlarının çok iyi olduğunu ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı ve hamsi daha da lezzetlendi. Tam hamsi yeme zamanı. Tezgahlara gelen hamsiye ilgi çok fazla. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatları ne olur bilemeyiz. Belki yarın denizde hamsi olmaz, işte o zaman bugün 10 lira olan hamsi 20 liraya çıkar. Şu an hamsi 10 lirayken bol bol hamsi yiyin' dedi.

'VATANDAŞLAR HAMSİYİ BAYA ÖZLEMİŞ'

Hamsiyle birlikte balık tezgahlarının şenlendiğini belirten balıkçı Onurcan Kös, 'Satışlar çok iyi. 2-3 gün önce hamsi az çıkıyordu, fiyat fazlaydı. Şimdi hamsi bol çıkmaya başladı ve fiyatlar 10 liraya düştü. Vatandaşlar da hamsiyi baya özlemiş, 2-3 kilo hamsi alıyorlar. Hem satıcı hem de alıcı memnun" şeklinde konuştu.

2 kilo hamsi alan Yaşar Güner, 'Kış ayına göre hamsi fiyatları çok normal, tam hamsi yeme zamanı. Hamsinin ızgarası, buğlaması şu an çok lezzetli olur. Ben de şimdi 2 kilo hamsi aldım ve akşam tavada kızartacağız. Hamsilerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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