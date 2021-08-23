Samsun Tarım Fuarı'nda onur konuğu Havza'da hazırlıklar sürüyor
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Samsun Tarım Fuarı'nda onur konuğu Havza'da hazırlıklar sürüyor

Samsun Tarım Fuarı'nda onur konuğu Havza'da hazırlıklar sürüyor
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Bu yıl 15-19 Eylül tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu olan Havza'da hazırlıklar devam ediyor.

Bu yıl 15-19 Eylül tarihlerinde 6'ncısı düzenlenecek Samsun Tarım Fuarı'nın onur konuğu olan Havza'da hazırlıklar devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda fuar ile ilgili yapılacak çalışmalar ve görev dağılımı yapılarak, hazırlanacak tanıtım filmi, tanıtım materyalleri, tanıtılacak tarımsal ürünler, kırsal mahallelerdeki çiftçilerin fuara ulaşımının sağlanması, standın bayrak, kırlangıç ve diğer baskılı materyaller gibi ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, ilçelerini en iyi şekilde temsil etmek için en çalıştıklarını belirterek, tüm kurumların özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Toplantıya Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Arif Altun katıldı.

Samsun Tarım Fuarı'nda onur konuğu Havza'da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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