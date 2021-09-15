Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı - Haberler
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Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için

Orta Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Orta Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta Karadeniz'deki sağanak ve gök gürültülü sağanak bu gece saatlerinden itibaren bazı illerde etkisini artıracak.

Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması öngörülen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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