Samsun okullar tatil mi, 11 Eylül Perşembe Samsun'da okul yok mu?

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağmur, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde hayatı zorlaştırdı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yayalar güçlükle ilerlerken, sürücüler de trafikte sıkıntı yaşadı. Bu gelişmeler sonrası "11 Eylül Perşembe Samsun'da okullar tatil mi?" sorusu merak konusu oldu.

SAMSUN'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Samsun'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Valilik, vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

YAĞIŞ TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Saat 19.30 civarında başlayan sağanak yağmur, kısa süre içinde şiddetini artırarak kent genelinde sorunlara yol açtı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

CADDELER VE ALT GEÇİTLER SU ALTINDA

Ani bastıran yağmur, özellikle şehir merkezinde trafik akışını durma noktasına getirdi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Şiddetli sağanağın gece boyunca aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN RESMİ UYARI

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda Samsun Valiliği vatandaşlara resmi uyarı yaptı. Açıklamada 10 Eylül 2025 saat 19.05 ile 22.00 arasında gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

EKİPLER TAŞKINLARA MÜDAHALE ETTİ

Kentte etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri taşkınlara karşı hızlıca müdahale ederken, vatandaşlara gece saatlerinde tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

RİSK ALTINDAKİ İLLER

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre sadece Samsun değil; Ordu, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ta da benzer risklerin bulunduğu belirtildi. Dere yatakları ve alt geçitlerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şiddetli yağışın ardından Samsun'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Valilik'ten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

