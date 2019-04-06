Samsun Okulda Salyangoz ve Sülük Besliyorlar

Okulda salyangoz ve sülük besliyorlar

Samsun'da, Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılayabilmek ve hayvan sevgisi kazandırabilmek için salyangoz ve sülük besleniyor. Çocuklar bahçeden topladıkları yapraklı bitkilerle salyangozları elleriyle besliyor.

Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılayabilmek ve hayvan sevgisini kazandırabilmek için ilginç bir uygulama başlatıldı. Okul bahçesinden toplanan salyangoz ve alınan sülükler sınıflarda beslenmeye başlandı. Çocuklar bahçeden topladıkları yapraklı bitkilerle salyangozları elleriyle besliyor, hareketlerini ve gelişimini gözlemliyor. Çocuklar salyangozlara 'Meraklı, inatçı, şaşkın' gibi isimler de taktı. Okulda kurulan kümeste ise hayvanlar çocuklara tanıtılıyor, sebze bahçesinde toprakla vakit geçirmeleri sağlanıyor.

Doğa eğitimini önemsediklerini söyleyen Okul Müdürü Zerrin Karagöl Şen, Çocuklarımızın kendi ürettikleri tohumlardan sebze bahçeleri var. Ayrıca kümes hayvanlarını anlatabileceğimiz kümes alanlarımız var. Bir gün sebze bahçemizi geziyorduk. Çocuklarımız bahçeyi gezerken salyangozları keşfetti. Biz bunların ne olduğunu çocuklarımıza anlatırken, sınıflarımızda büyütebileceğimiz kanaatine vardık. Bunları toplayarak bir kutu içerisinde sınıfımızda besleyip büyütmeye başladık dedi.

Yaklaşık bir aydır çocukların salyangozları beslediğini söyleyen Şen, Çocuklarımız salyangozları dikkatli izleyip takip ediyorlar. Günbegün nasıl hareket ettiklerini nasıl bir gelişim gösterdiklerini takip ediyorlar. Hatta onlara meraklı, inatçı, şaşkın gibi isimler bile veriyorlar. Hergün sınıfları dolaştırarak salyangozları bütün öğrencilerimizin görmesini sağlıyoruz. Onların doğayı, hayvanları sevmelerini sağlamayı, yaşamlarına saygı gösteren bireyler olmalarına katkı vermeyi amaçlıyoruz diye konuştu.

Görütü Dökümü

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-Okuldan detaylar

-Okul müdürü ile röportaj

-Sebze bahçelerinden detaylar

Haber-KameraHüseyin KALAYSAMSUN,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA