Samsun Merkezli Fuhuş Operasyonunda 15 Gözaltı

Samsun merkezli fuhuş operasyonu kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, teknik takibe alınan emekli imam Muttalip V. ile Emre M, Selami S, Ramadan Ş. ve Melek E'nin fuhuş yaptırdığını tespit etti.

Samsun ile Ordu'nun Ünye ilçesinde 14 ekipte 41 personelin katılımıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Muttalip V, Emre M, Selami S, Ramadan Ş. ve Melek E. ile fuhuş yaptıkları belirlenen 10 kadın gözaltına alındı.

Zanlılar, "Fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, fuhşa zorlamak ve yer temin etmek" iddiasıyla emniyete götürüldü.

Muttalip V'nin anlaştığı kişileri, "Roko" parolasıyla kadınlara yönlendirdiği öğrenildi.