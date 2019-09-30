Samsun marketten cips çalan çocuklar kamera yakalandı

30.09.2019 11:00

Marketten cips çalan çocuklar kamera yakalandı

Samsun'da gece yarısı kapalı bir marketten cips çalan çocuklar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çocuklar, kamerayı fark ederek çaldıkları cipslerle beraber kaçtı.

Olay, 03.30 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Kapalı halde bulunan marketin önüne gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 şüpheli, kapşonlarıyla yüzlerini örterek cips çaldı. Bir şüphelinin ise çaldığı cipsleri sırt çantasına doldurduğu anlarda ki rahatlığı dikkat çekti. Şüphelilerden birinin kamerayı fark ederek arkadaşlarını uyarması üzerine, çocuklar çaldıkları yiyeceklerle beraber koşarak uzaklaştı.

MARKET SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sabah saatlerinde dükkanını açan market sahibi M.E., olayı gördüğünü söyleyen bir müşterisinin bilgi vermesi üzerine güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Kayıtlardan olay anını bulan M.E., şikayetçi olmayacağını fakat yapılanın yanlış olduğunu, ilerde daha büyük sonuçlar doğurmadan hırsızlık yapan çocukların uyarılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA