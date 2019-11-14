Samsun liseli gencin organları umut oldu

14.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:44

Liseli gencin organları umut oldu

Samsun'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Sedat Şimşek'in (17), organları ailesi tarafından bağışlandı. Şimşek'in karaciğeri ve iki böbreği nakil için Erzurum'a gönderildi.

Vezirköprü ilçesinde yaşayan lise son sınıf öğrencisi Sedat Şimşek, bir hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında beyin kanaması nedeniyle tedavi gören gencin, dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Şimşek'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Erzurum'dan gelen cerrah ekibinin aynı hastanede yaptığı ameliyatla Şimşek'in alınan karaciğeri ve iki böbreği askeri uçakla Erzurum'a götürüldü.

'BAŞKA AİLELER ÜZÜLMESİN'

Baba Mustafa Şimşek, oğlunun beyin ölümünün kesinleşmesinin ardından görevli doktorların kendileriyle görüştüklerini belirterek, Ben üzüldüm, başka aileler sevinsin dedim. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Nice organ bağışı bekleyen gençlerimiz, çocuklarımız var. Oğlumun organları başka bedenlere can olacak. Biz üzüldük, başka aileler üzülmesin dedi.

AİLEYE TEŞEKKÜR

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Mustafa Sarılar ise organ bağışının önemine dikkat çekerek, Ailesiyle görüştük organ bağışında bulunmaya karar verdiler. Allah razı olsun. Erzurum'dan 3 kişilik bir ekip geldi organları ameliyatla alıp askeri uçakla götürdüler. Tüm organ bağışında bulunanlara teşekkür ediyoruz. Tüm hastalarımızın yakınlarından Allah razı olsun. Organ bekleyen hastalarımızın neler çektiklerini görüyoruz tedavileri için ancak bir başka insanın organları gerekiyor. Başka tedavi şansları olmuyor diye konuştu.

Bu arada, hayatını kaybeden Sedat Şimşek, Vezirköprü ilçesesi Göl Mahallesi'nde bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek.

Kaynak: DHA