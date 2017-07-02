Samsun Müftülüğü'ndeki Baltalı Zanlı, "Allah-u Ekber" Diyerek Polise Saldırdı

Samsun'da Müftülük binasına saklanan ve polise baltayla saldırıp yangın tüpü fırlatan zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla 2 saat 15 dakika sonra gözaltına alınabildi.

POLİSLERE YANGIN TÜPÜ FIRLATTI

Olay, İlkadım ilçesi Samsun İl Müftülüğü binasında gerçekleşti. Kimsenin olmadığı binaya giren saldırgan, yangın tüpünün ve ilk müdahale eşyalarının olduğu yerden 2 balta alarak müftülük binasına içeriden zarar vermeye başladı. Durumu fark eden müftülük çalışanları, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, baltalı saldırgana müdahale etmek isterken, saldırgan baltayla polise saldırdı. Polislere yangın tüpü fırlatan saldırgan daha sonra kaçarak binada saklandı.

"ALLAH-U EKBER" DİYEREK POLİSLERE SALDIRDI

Binanın iç yapısına zarar veren saldırgan, polislere saldırırken "Allah-u Ekber" diye bağırdı. Durumun büyümesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da olay yerine gelerek operasyonu izledi.

POLİS ÖZEL HAREKAT OLAYA MÜDAHALE ETTİ; HALK, SALDIRGANI LİNÇ ETMEYE KALKIŞTI

Özel harekat polisi, 1 saat süren operasyonun ardından saldırganı göz yaşartıcı sprey biber gazı kullanarak gözaltına aldı. Uzun süren operasyonun ardından Müftülük binası çevresinde toplanan kalabalık, gözaltına alınan ve polis arabasına götürülen saldırgana tepki gösterdi. Saldırgana vurmak isteyen öfkeli kalabalığı polis güçlükle kontrol etti. Gözaltına alınan ve kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Samsun'da Müftülük binasına girerek binaya zarar verip, polislere baltayla saldıran zanlının, 39 yaşındaki Salih Ç. olduğu tespit edildi. Şüphelinin işsiz olduğu, zaman zaman inşaatlarda çalıştığı öğrenilirken, Müftülük binasına neden girdiğinin ise araştırıldığı belirtildi.