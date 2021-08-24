Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven general oldu ve Bitlis'e atandı
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Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven general oldu ve Bitlis'e atandı

Samsun İl Jandarma Komutanı İbrahim Güven general oldu ve Bitlis'e atandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven tuğgeneral rütbesine terfi ederek Bitlis Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven tuğgeneral rütbesine terfi ederek Bitlis Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken 02 Eylül 2019 tarihinde Samsun İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Jandarma Kıdemli Albay İbrahim Güven, tuğgeneral rütbesine terfi etti. Güven, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. İbrahim Güven'in yerine ise Samsun İl Jandarma Komutanı olarak Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever tayin edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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